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Spor

UEFA yılın futbolcuları aday listesinde sürpriz isimler!

UEFA, 2019-2020 sezonunda 'Avrupa'da Yılın Futbolcuları Ödülü' için aday listeyi belirledi. Kazanan futbolcular ödüllerini 1 Ekim'de yapılacak 2020-2021 sezonu gruplarının kura çekimi töreninde alacak. Listede Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yer almadı.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 18:45 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 18:46
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından dört mevki için 3'er futbolcu aday gösterildi.

Kazanan futbolcular ödüllerini 1 Ekim'de yapılacak 2020-2021 sezonu gruplarının kura çekimi töreninde alacak.

MEVKİLERİNE GÖRE ADAY GÖSTERİLEN FUTBOLCULAR ŞUNLAR:

Kaleci: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid)

Savunma: David Alaba (Bayern Münih), Alphonso Davies (Bayern Münih), Joshua Kimmich (Bayern Münih)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern Münih), Thiago Alcantara (Bayern Münih)

Forvet: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain)

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