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Spor

UEFA'da kura günü! Rakiplerimiz belli oluyor

Avrupa kupalarında mücadele edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli olacak.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
UEFA'da kura günü! Rakiplerimiz belli oluyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekilecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. eleme turlarını geçmesi halinde rakibi olacak takımlar bu kura çekiminde netleşecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

TSİ 13.00'te çekilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray seri başı olacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

AC Sparta Prag

KI Klaksvik / BK Hacken

Ludogorets / Olimpija Ljubljana

KONFERANS'TA MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

TSİ 15.00'te çekilecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor seri başı olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Kecskemeti/ Riga FC

FC Differdange 03 / NK Maribor

KA Akureyri / Dundalk FC

B36 Torshavn / Haverfordwest County

Heart of Midlothian FC

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

HNK Hajduk Split

Zeljeznicar / Neftçi PFK

FK Sutjeska / FC Santa Colom

Balzan FC / FC Neman Grodno

Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri

SK Brann

NK Osijek / ZTE FC

Gzira United FC / F91 Diddeleng

Linfield FC / MKS Pogon Szczecin

Hibernian FC / Inter Club d'Escaldes

MAÇ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.

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