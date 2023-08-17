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Spor

UEFA'da yılın oyuncusu ve teknik direktörü adayları belli oldu

UEFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını belirledi. Ödülün sahibi 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde belli olacak. İşte detaylar...

17 Ağustos 2023 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
UEFA'da yılın oyuncusu ve teknik direktörü adayları belli oldu
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UEFA, 2022-2023 sezonunu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada ödülün sahibinin 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak olan 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde belli olacağı aktarıldı. Ayrıca UEFA, yılın kadın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından açıklacağını duyurdu.

Yılın oyuncusu ödülü adayları ve diğer ödüllerin adayları şöyle:

Yılın oyuncusu adayları:

Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Erling Haaland.

Yılın teknik direktörü adayları:

Pep Guardiola, Simone Inzagi, Luciano Spaletti.

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