UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, EURO 2020 elemelerinde yarın oynanacak Almanya - Estonya karşılaşmasını yönetecek.
Almanya'nın Mainz şehrinde saat 21:45'te oynanacak maçta Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yardımcı hakemlik, Halil Umut Meler de dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.
(DHA)
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