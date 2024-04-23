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Spor

UEFA'dan EURO 2024 hakemleri için açıklama!

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, EURO 2024'te görev yapacak hakemlerin açıklanmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

23 Nisan 2024 Salı 19:01 - Güncelleme:
UEFA'dan EURO 2024 hakemleri için açıklama!
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UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, EURO 2024'te görev yapacak hakemlerin açıklanması sonrası bir açıklama yaptı.

İçinde Halil Umut Meler'in de yer aldığı hakemler için konuşan Rosetti, "EURO 2024'e seçilen hakemler, hem UEFA organizasyonlarında hem de kendi liglerindeki performanslarının çok iyi olması nedeniyle seçildiler." dedi.

UEFA'nın belirlediği EURO 2024'te görev yapacak hakemler şu şekilde;

İşte EURO 2024'te görev alacak orta hakemler;

Artur Soares Dias (Portekiz)

Jesús Gil Manzano (İspanya)

Marco Guida (İtalya)

Istvan Kovacs (Romanya)

Ivan Kruzliak (Slovakya)

François Letexier (Fransa)

Danny Makkelie (Hollanda)

Szymon Marciniak (Polonya)

Halil Umut Meler (Türkiye)

Glenn Nyberg (İsveç)

Michael Oliver (İngiltere)

Daniele Orsato (İtalya)

Sandro Schärer (İsviçre)

Daniel Siebert (Almanya)

Anthony Taylor (İngiltere)

Clément Turpin (Fransa)

Slavko Vinčić (Slovenya)

Felix Zwayer (Almanya)

  • UEFA Hakem Komitesi
  • Roberto Rosetti
  • EURO 2024 hakemleri

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