Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan olayların cezası belli oldu.

UEFA; sarı-lacivertli ekibe, sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 30 bin euro para cezası ve Avrupa'da oynanacak bir sonraki iç saha maçında 5 bin kişilik tribün kapatma cezası verdi.

Ayrıca UEFA, maçta merdiven boşluklarının işgal edilmesi sebebiyle de Fenerbahçe'ye 14 bin euro para cezası verdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu mücadelesinde La Liga ekibi Sevilla ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler ilk maçını 2-0 kaybettiği turun rövanşında İspanyol ekibini 1-0 yense de turu geçememişti.