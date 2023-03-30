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Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Sevilla maçının faturası belli oldu

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçında yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 44 bin € ve bir sonraki Avrupa maçında en az 5 bin koltuk kapatma cezası verdi.

30 Mart 2023 Perşembe 18:38 - Güncelleme:
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Sevilla maçının faturası belli oldu
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Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan olayların cezası belli oldu.

UEFA; sarı-lacivertli ekibe, sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 30 bin euro para cezası ve Avrupa'da oynanacak bir sonraki iç saha maçında 5 bin kişilik tribün kapatma cezası verdi.

Ayrıca UEFA, maçta merdiven boşluklarının işgal edilmesi sebebiyle de Fenerbahçe'ye 14 bin euro para cezası verdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu mücadelesinde La Liga ekibi Sevilla ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler ilk maçını 2-0 kaybettiği turun rövanşında İspanyol ekibini 1-0 yense de turu geçememişti.

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