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Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Kanarya'ya 44 bin Euro'luk para cezası

UEFA, Sevilla maçında yaşananlar nedeniyle verilen cezaya itiraz eden Fenerbahçe'nin itirazını reddetti. UEFA Disiplin Kurulu ayrıca Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a verilen cezaları onadı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 20:35 - Güncelleme:
UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Kanarya'ya 44 bin Euro'luk para cezası
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UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un Avrupa kupaları maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezalara yaptığı itirazı reddetti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübünün, 16 Mart'ta Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı aldığı 44 bin avro para ve bir sonraki Avrupa müsabakasında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edilmedi.

Aynı tarihte Fiorentina ile yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında çıkan olaylar nedeniyle Sivasspor Kulübüne verilen Avrupa kupalarında bir maç seyircisiz oynama cezası ise biri ertelemeli olmak üzere 2 maç olarak güncellendi. Sivasspor'un ertelemeli cezası, 2 yıllık süre içinde aynı olumsuz durumlar tekrarlandığı takdirde uygulanacak.

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