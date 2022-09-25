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Spor

UEFA'dan, Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA tarafından Romanya-Bosna Hersek maçına atandı.

AA25 Eylül 2022 Pazar 12:38 - Güncelleme:
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UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e, Romanya ile Bosna Hersek takımları arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup müsabakasında görev verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'deki Giulesti Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.

Halil Umut Meler bu sezon Uluslar Ligi'nde 1 maç, Süper Lig'de 1 maç olmak üzere iki maçın yönetimindeydi.

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