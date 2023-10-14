İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA'dan İsmail Kartal'a ertelemeli men cezası!
Spor

UEFA'dan İsmail Kartal'a ertelemeli men cezası!

UEFA, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynadığı maçta sarı lacivertlilerin başlama vuruşunu geç yapmasından teknik direktör İsmail Kartal'ı sorumlu tuttuğu için ceza verdi.

14 Ekim 2023 Cumartesi 16:39 - Güncelleme:
UEFA'dan İsmail Kartal'a ertelemeli men cezası!
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Twente'yi eleyerek gruplara kaldığı eşleşmeden sarı-lacivertlilere ceza çıktı.

İSMAİL KARTAL SORUMLU TUTULDU

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre Hollanda'daki karşılaşmanın başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.

ERTELEMELİ MEN CEZASI

Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, bir yıl olarak duyuruldu.

PARA CEZASI DA VERİLDİ

Yine bu karşılaşmadaki geç başlama vuruşu nedeniyle ayrıca kulübe de 25 bin Euro para cezası kesildi. Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.

DAHA ÖNCE DE UYARI CEZASI ALMIŞTI

İsmail Kartal 2021-22 sezonunda da UEFA tarafından aynı gerekçeyle cezalandırılmıştı. Konferans Ligi'nde İstanbul'daki Slavia Prag-Fenerbahçe maçında müsabakanın geç başlamasından dolayı İsmail Kartal, UEFA'dan uyarı cezası almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.