‘UEFA’dan men geliyor’

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi’den camiaya şok haber. Hayatta Beşiktaş Radyosu’na açıklamalarda bulunan Kartal’ın Başkanı, “Yöneticilerimizle yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA’ya gidemeyeceksek, gidemeyeceğiz. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum. Beşiktaş batmış durumda. Kulübün geliri yok. Giderler almış yürümüş. Taraftar hazırlıklı olsun UEFA’dan Avrupa’ya gitmemek için men kararı gelebilir. Avrupa’ya gidemeyebiliriz. Herkes buna hazır olmalı” dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI DİK TARAFTARDIR

Çebi, tribünlerin para alarak tezahürat yaptığı iddiaları konusunda ise “Eski başkan isteseydi, bunları yapanları bulup, onlara sorarak bunun cevabını bulabilirdi. Ben kimsenin benim taraftarımı aşağılayacak şekilde hareket etmesini tasvip etmiyorum. Beşiktaş taraftarı dik bir taraftardır. Kimsenin parasını alıp olumsuz bir tezahürat yapmaz. Yaparsa içinden geldiği için yapmıştır. Birisi gelip, Beşiktaş taraftarına para verip tezahürat yaptırıyor derseniz, Beşiktaş taraftarına hakaret etmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

TFF’DEN TRANSFER YASAĞI

KARTAL’IN Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir kara haber de devre arası transferi konusunda verdi. Çebi, “Devre arası transfer yapamayacağız gibi duruyor. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bize ‘Transfer yapamazsınız’ dedi. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın sezonun ikinci yarısı için bizden bazı istekleri var ama federasyon, mali şartlar gereği transfer yapmamıza engel olacaklarını söyledi.. Taraftar bunları bilsin. Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun defteri kapandı ” diye konuştu. Sezona kötü başlamasına karşın son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirveye ortak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Avcı, ikinci yarı için 1’i forvet, 1’i de kanat olmak üzere en az 2 takviye istiyordu.