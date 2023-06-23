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Spor

UEFA'dan Osasuna'ya kötü haber! Avrupa kupalarından men edildi

UEFA, La Liga'da geride kalan sezonu 7. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden Osasuna'yı Avrupa kupalarından men etti.

23 Haziran 2023 Cuma 23:00 - Güncelleme:
UEFA'dan Osasuna'ya kötü haber! Avrupa kupalarından men edildi
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UEFA, Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Osasuna'yı Avrupa kupalarından men ettiğini kulübe bildirdi.

Osasuna'nın bazı eski yöneticileri, bu yılın başında başlayan soruşturma kapsamında zimmete para geçirme, belgede sahtecilik ve şike suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

UEFA, yaptığı inceleme sonucu kulübü Avrupa kupalarından men etti. Osasuna'nın yerine İspanya'dan Athletic Bilbao'nun UEFA Konferans Ligi'ne katılması bekleniyor.

Osasuna'dan yapılan açıklamada UEFA'nın kararına itiraz edileceği ifade edildi.

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