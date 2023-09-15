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Spor

UEFA'dan Romanya'ya soruşturma

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya ile Kosova arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlattığını açıkladı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 16:07 - Güncelleme:
UEFA'dan Romanya'ya soruşturma
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UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Romanya ile Kosova arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, maç sırasında yaşanan ırkçı eylemler, kışkırtıcı içerikli mesajlar içeren pankartların açılması, sahaya yabancı madde atılması, tribünlerde havai fişek yakılması ve tribünler arası merdivenlerde boşluk bırakılmaması gerekçeleriyle Romanya Futbol Federasyonu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

EURO 2024 Elemeleri I Grubu'nda, Romanya'nın başkenti Bükreş'te hafta içi oynanan karşılaşma, Romanya tribünlerinde açılan "Kosova Sırbistan'dır" yazılı pankart ve ayrılıkçı tezahüratların ardından 20. dakikada durdurulmuştu. Yaklaşık bir saatlik aranın ardından yeniden başlayan karşılaşmayı Romanya, 2-0 kazanmıştı.

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