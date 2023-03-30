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Spor

UEFA'dan Sivasspor'a ceza

UEFA, Fiorentina maçında yaşananlar sebebiyle Sivasspor'a bir sonraki Avrupa maçında seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.

30 Mart 2023 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
UEFA'dan Sivasspor'a ceza
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UEFA, Fiorentina maçında yaşananlar sebebiyle Sivasspor'a bir sonraki Avrupa maçında seyircisiz oynama cezası verildiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Sivasspor Kulübünün ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki maçta seyircilerin yaratmış olduğu saha olayları sebebiyle stadyum kapatma cezası verilmiştir." denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, "Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan, rakip takım oyuncusuna saldırdığı için 3 UEFA müsabakasından men edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu mücadelesinde Fiorentina ile karşı karşıya gelmiş, ilk maçta 1-0 rövanş maçında ise 4-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

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