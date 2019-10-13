UEFA'dan soruşturma iddialarına yanıt geldi
UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.
A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede golün ardından oyuncularımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize gönderdiği asker selamının UEFA tarafından inceleneceği iddia edilmişti. UEFA konuyla ilgili açıklama yaptı.
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