A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede golün ardından oyuncularımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize gönderdiği asker selamının UEFA tarafından inceleneceği iddia edilmişti. UEFA konuyla ilgili açıklama yaptı.