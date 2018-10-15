UEFA'nın Galatasaray'ı tekrar incelemeye alması Fatih Terim ve futbolcuların keyfini kaçırdı
UEFA'nın Galatasaray'ı FFP nedeniyle yeniden incelemeye alması Florya'da da yüzlerin düşmesine neden oldu.
Florya'da çalışanından futbolcusuna, futbolcusundan teknik direktör Fatih Terim'e kadar tüm kadronun morali bozuk. Özellikle yabancı oyuncu oyuncuların yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenildi.
TERİM OYUNCULARIYLA KONUŞTU
Florya'daki idmanlarda oyuncuların bir hayli keyifsiz olduğu kimsenin ağzını bıçak açmadığı bildirildi. Bunun üzerine Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularıyla özel bir görüşme yaptı.
EN AZ 3 TRANSFER YAPACAKLARDI
Ocak ayında en az 3 transfer yapması beklenen Galatasaray'ın bu süreçle birlikte planları da sekteye uğradı. Fatih hocanın da transfer nedeniyle canının sıkkın olduğu gelen haberler arasında.
BUGÜN CAS'A GİDİYORLAR
Galatasaray Yönetimi'nin süreçle ilgili olarak bu hafta içinde Fatih Terim ve futbolcularla toplantı yapması bekleniyor. Bilindiği gibi G.Saray Yönetimi bugün CAS'a başvuracak.
SPOR HUKUKÇUSU EMİN ÖZKURT: CAS ÖNÜME NEYİ GETİRDİN DER!
Spor hukukçusu Emin Özkurt, Galatasaray'ın CAS'a başvurması ile ilgili olarak, "Zaten hali hazırda mevcut anlaşma ayakta ve belki bu süreç sonunda da aynı kalacaksa o zaman CAS şunu sorgular, 'Benim önüme sen neyi getirdin, neye itiraz ediyorsun?'" açıklamasında bulundu.
(Takvim)
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