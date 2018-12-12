UEFA’nın Şampiyonlar Ligi planı! 'Hafta sonu da maçlar oynansın'

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ile ilgili önemli bir değişiklik peşinde olduğu ortaya çıktı. Almanya’nın SportBild, İspanya’nın Marca ve İtalya’nın La Repubblica gibi önde gelen basın yayın kuruluşlarında yer bulan haberlere göre, Avrupa futbolunun patronları, kıtanın bir numaralı futbol organizasyonunda maçların oynandığı günleri değiştirmeyi planlıyor.

Ülke liglerinde maçlar hafta içi

Hafta arasında Salı ve Çarşamba günü oynanan Devler Ligi karşılaşmalarının, ülke liglerinde maçların oynandığı hafta sonuna alınmasının düşünüldüğü belirtildi. Futbolda önemli bir değişikliğe tekabül edecek bu yönde bir dönüşüm, bir çok açıdan futbol takvimini ve beraberinde buna bağlı pek çok şeyi etkileyebilir. Bu değişikliğin gerçekleşmesi durumunda ulusal lig maçlarının bir bölümünün hafta içine alınması gündeme gelecek.

Yayınla ilgili kaygılar

UEFA’nın yapmayı düşündüğü iddia edilen değişikliğin temel gerekçesini ise yayın ile ilgili kaygılar oluşturuyor. Hafta sonu oynanan maçların izlenme oranlarının, hafta içine göre daha yüksek olması nedeniyle, Şampiyonlar Ligi maçlarının hafta sonuna alınması durumunda, gelirlerin artacağı hesaplanıyor.

Çinliler de Devler Ligi izlesin!

Bazı ülkelerdeyse saat farkı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi’ni izlemek neredeyse imkansız oluyor. Hafta içi gece saatinde oynanan bir karşılaşmanın Uzakdoğu’da izlenmesinin imkansızlığına dikkat çekiliyor. Çin pazarına Şampiyonlar Ligi ile açılmak istenmesi bir yana, fiziki olarak ülke için maçları izlenebilir hale getirmenin zorunluluğu da kaçınılmaz olarak ortada.

Agnelli ile Ceferin görüşüyorlar

Şu aşamada futbolun aktörleri arasında konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ile bu konuyu görüştükleri ifade edildi. Ancak buna karşı olan federasyonlar olduğunun da altı çiziliyor. (Skorer)