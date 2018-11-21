UEFA'nın tarihi VAR minibüsünde Türk damgası
UEFA, İtalya ile ABD arasında oynanan maçtaki VAR uygulamasını, bu konuda en tecrübeli olarak gördüğü Türklere verdi ve Barış Şimşek ile Halis Özkahya'nın minibüsten yönetiminden memnun kalındı.
UEFA, İtalya ile ABD arasında oynanan Belçika'nın Genk şehrinde oynanan hazırlık maçındaki kritik "VAR" görevini Türk hakemlere verdi. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta VAR olarak Halis Özkahya, AVAR olarak ise Barış Şimşek görev yaptı ve UEFA uygulamadan oldukça memnun kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki dönemde kullanılmaya başlanması planlanan VAR uygulamasını stadın dışındaki minibüsler aracılığıyla gerçekleşmeyi düşünen UEFA, minibüs ile yaptığı ilk testi de, VAR ve AVAR konusunda en başarılı olarak gördüğü Türkiye'ye verdi.
UEFA yetkililerinin de aldığı denemede VAR sisteminde bir problem yaşanmazken, karşılaşmada VAR'a başvurulan bir pozisyon olmadı. (Sporx)
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