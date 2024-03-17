Ufuk Sarıca: Deplasmanda maç kazanmak çok değerli

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 98-97 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Sezonun geri kalanı için farklı bir enerji bulmalı ve öz güvenimizi yükseltmeliyiz." dedi.

"ÖZ GÜVEN ARTTIRMALIYIZ"

Sarıca, yaptığı açıklamada, oyunu defalarca kırma noktasına getirmelerine rağmen rakiplerinin kendilerini yakaladığını belirtti. Bunda kendi yaptıkları top kayıpları ve basit hatalarının etkili olduğunu bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Aslında her iki yarıda da çok iyi ve çok yüzdeli oynadık. Furkan'ın maçın başında sakatlanması ve Vernon Carey'in erken 5 faulü bizi sıkıntıya soktu. Sezonun geri kalanı için farklı bir enerji bulmalı ve öz güvenimizi yükseltmeliyiz. Ligde deplasmanda maç kazanmak, hele böyle zor bir haftada çok değerli. Takımımı sonuna kadar gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum."

Ligde 23. haftada 16. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, gelecek hafta 23 Mart Cumartesi günü Beşiktaş Emlakjet'e konuk olacak. Yeşil-kırmızılı ekip 19 Mart Salı günü ise gruptan çıkma şansı kalmadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu son hafta maçında Bosna Hersek'te İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'la karşılaşacak.