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Spor

Uğur Çiftçi, Sivasspor'da ikinci kez ''dalya'' dedi

EMS Yapı Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı-beyazlı formayla ikinci kez 'dalya' dedi.

12 Şubat 2024 Pazartesi 14:40 - Güncelleme:
Uğur Çiftçi, Sivasspor'da ikinci kez ''dalya'' dedi
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EMS Yapı Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı-beyazlı formayla ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı.

Uğur Çiftçi, 6. sezonunu geçirdiği Sivasspor'da teknik direktörlerin vazgeçilmezlerinden biri oldu. Savunmanın solunda görev alan 31 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı forma altında 200. resmi maçına Süper Lig'de 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasında çıktı.

Sivasspor Kulübü, yayımladığı kutlama mesajında, "Takım kaptanlarımızdan Uğur Çiftçi, Çaykur Rizespor maçı ile formamız altında 200. maçına çıktı. Tebrikler Uğur Çiftçi." ifadelerine yer verdi.

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