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Spor

Uğur Çiftçi Trabzonspor yolunda

Trabzonspor, Sivasspor'dan sol bek Uğur Çiftçi'yi bonservis ve takas karşılığında kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Fanatik8 Aralık 2021 Çarşamba 12:21 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:21
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Trabzonspor 'da kesin takviye yapılacak bölgelerden biri de sol bek. Teknik direktör Abdullah Avcı, buraya mutlaka oyuncu istedi. Union Berlin forması giyen Puchacz'ın yanı sıra Sassoulo'nun Yunan oyuncusu Georgios Kyriakopoulos ve sezon başında da istenen Bradaric radarda. Listedeki tek yerli aday ise Uğur Çiftçi.

Yabancı kontenjanını da düşünerek hareket eden Bordo-mavililer, Sivasspor 'un nabzını yokladı. Yiğidolar'ın 2.5 milyon Euro istediği öğrenilirken, Trabzonspor ise 1 milyon Euro civarı bir rakam verebileceklerini iletti.

YENİ İSİM EKLENEBİLİR

Yönetim, takas formülünü de devreye sokup, İsmail Köybaşı'nı önermeyi planlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayına göre, kadrodan başka bir isim de gündeme gelebilir. Uğur ise hem A Milli Takım hedefi hem de şampiyonluk özlemi yüzünden kulüplerin anlaşması halinde Trabzonspor'a gitmeyi çok istiyor.

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