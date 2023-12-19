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Spor

Uğurcan Çakır: Ali Şansalan'ı tebrik etmek istiyorum

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, İstanbulspor karşılaşmasının yarıda kalmasının ardından konuştu.

19 Aralık 2023 Salı 22:42 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Ali Şansalan'ı tebrik etmek istiyorum
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Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, yarıda kalan İstanbulspor maçının ardından açıklama yaptı.

Uğurcan Çakır, "Maçın içinde kalmaya çalıştık, kalmaya çalışıyoruz. Ben hakem Ali Şansalan'ı da tebrik etmek istiyorum, sağduyulu yaklaştı. Rakip oyuncular oynamak istedi ama başkan böyle bir karar aldı. Biz sahanın içinde kalmak istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli kaleci, 'Ecmel başkana sordum, çekmek istediğini söyledi. İstanbulsporlu arkadaşlarım da var, onlarla konuşurken, onlar da oynamak istiyordu. Bizlik bir durum yoktu. Başkanın aldığı bir karar. Biz sahanın içinde kalmaya çalıştık.' ifadelerini kullandı.

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