1 Kasım 2025 Cumartesi
Spor

Uğurcan Çakır: Benim için duygusal bir maçtı

Galatasaray'da eski takımı Trabzonspor'a karşı ilk kez forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, mücadele sonrası yaptığı açıklamada kendisi için duygusal bir maç olduğunu dile getirdi.

1 Kasım 2025 Cumartesi 22:31
Uğurcan Çakır: Benim için duygusal bir maçtı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Maçın hemen ardından Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

İstedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Uğurcan, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı oyunu ele geçirdik. Galibiyete yakın taraf bizdik. Trabzonspor iyi savaştı. Biz 3 puan almak istiyorduk ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Kendisi için duygusal bir maç olduğunu belirten Uğurcan, "Duygusal bir maçtı. Trabzonspor'da çok güzel zamanlarım geçti. Şampiyonluk yaşadık. Kaptanlık yaptım. Artık Galatasaray oyuncusuyum. Her maçı kazanmak istiyorum. Duygusal bir maçtı. Ben artık Galatasaray futbolcusuyum. Galatasaray için hep elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Galatasaray taraftarı ile arasındaki ilişki hakkında konuşan Uğurcan, "Deplasmana geldiğimde Trabzonspor'dayken, Galatasaray taraftarı beni hep güzel karşıladı. Ben de çok çalışıp en iyi performansımı sahaya yansıtmak istedim. Galatasaray için, taraftarı için çalıştım. Galatasaray taraftarı beni sevdi, ben de çok çalışıp onlara layık olmaya çalışacağım." dedi.

