İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2023 Pazartesi / 18 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5074
  • EURO
    21,4561
  • ALTIN
    1267.3
  • BIST100
    4561.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğurcan Çakır: Bu sezon için taraftarımızdan özür dileriz
Spor

Uğurcan Çakır: Bu sezon için taraftarımızdan özür dileriz

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup eden Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır maç sonu açıklamalarda bulundu.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Bu sezon için taraftarımızdan özür dileriz
ABONE OL

27 yaşındaki başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Geçirdikleri kötü sezon için özür dileyen Uğurcan, "Bu sezon iyi performans sergileyemedik. Taraftarlarımız desteğini esirgemedi. Bu sezon için onlardan özür dileriz. Onlara teşekkür ederiz." dedi.

Son olarak yeni teknik direktör Nenad Bjelica hakkında konuşan Uğurcan, "Hocamıza hayırlı olsun. Nenad Bjelica çok disiplinli, ekibiyle bizi hazırlamaya çalışıyor. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah sonuçlarını sahada daha fazla görürüz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.