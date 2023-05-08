Uğurcan Çakır: Bu sezon için taraftarımızdan özür dileriz

27 yaşındaki başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Geçirdikleri kötü sezon için özür dileyen Uğurcan, "Bu sezon iyi performans sergileyemedik. Taraftarlarımız desteğini esirgemedi. Bu sezon için onlardan özür dileriz. Onlara teşekkür ederiz." dedi.

Son olarak yeni teknik direktör Nenad Bjelica hakkında konuşan Uğurcan, "Hocamıza hayırlı olsun. Nenad Bjelica çok disiplinli, ekibiyle bizi hazırlamaya çalışıyor. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah sonuçlarını sahada daha fazla görürüz." ifadelerini kullandı.