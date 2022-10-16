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Spor

Uğurcan Çakır: Buradan 1 puan iyi

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2022 Pazar 22:46 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Buradan 1 puan iyi
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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Bartın'da hayatını kaybeden madenciler için baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Uğurcan Çakır, "İki gündür çok üzgünüz, hayat bazen böyle tuhaf. Ölen şehirlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Biz de işimizi yapmak zorundayız." dedi.

Maçı değerlendiren 26 yaşındaki kaleci, "İstediğimiz oyunu oynadık. İlk yarı 2-1 öne geçtik. İkinci yarının başında da net bir pozisyonumuz vardı. Onu atsak maç kopacaktı. Sonrasında Beşiktaş taraftarlarının desteğiyle bize baskı kurdu. Beşiktaş büyük bir takım ve burası zor bir deplasman. Buradan 1 puan iyi ama maçı kazanacak pozisyonları bulduk. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, hepsini kutluyorum. Wout Weghorst ile çarpıştık ama ayağımda pek bir şey yok." açıklamasını yaptı.

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