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Spor

Uğurcan Çakır: Büyük maç konsantrasyonu farklı oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır maç sonu açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2023 Pazar 23:06 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Büyük maç konsantrasyonu farklı oluyor
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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyle ilgili konuşan Uğurcan Çakır "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İki takım da çok iyi performans gösterdi. Güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama gol yemeden berabere bitirdik. 3 maçtır kazanamıyorduk. Sahada iyi savaştık. İki takım da çok iyiydi. Bol pozisyonlu güzel bir maç oynandı." dedi.

Beşiktaş maçında iyi oynamaları hakkında konuşan Uğurcan Çakır "Takım halinde kötü bir gidişatımız vardı. Büyük maç konsantrasyonu farklı oluyor." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır ayrıca "Milli Takım'dan neden kesildiğimi bilmiyorum" sözleriyle ilgili olarak "Hafta içi açıklamalarım vardı. Galiba farklı anlaşıldı. Ben hiçbir takım arkadaşıma saygısızlık yapmadım. Ben Mert Ağabey'i çok seviyorum. EURO2020'de bana en çok desteği verendi. Milli takımda başarısızlığı kabul edemiyoruz. A Milli Takım çok onurlu bir yer." dedi.

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