Uğurcan Çakır: Çok güzel bir gol yedim

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:09 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 12:10

Altay'da bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatlerini üzerine çeken sağ bek Cebrail Karayel, dün Trabzonspor karşısında 33. dakikada attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdikten sonra sahadan 2-1 yenik ayrılmaları nedeniyle buruk sevinç yaşadı.

Ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı net vuruşla meşin yuvarlağı 90'a gönderen 27 yaşındaki savunmacıya Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır da hakkını verdi. Bu gol hariç net pozisyonlarda Altaylıların önünde kalesine duvar ören Uğurcan, maçtan sonra, "Çok güzel bir gol yedim. Tebrik ederim, haftanın golü bence" diyerek rakibini kutladı.

Cebrail, Süper Lig kariyerinde çıktığı 40. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli savunmacı daha önce 1, 2 ve 3. liglerde gol atma başarısı göstermişti.