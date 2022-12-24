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Spor

Uğurcan Çakır: Fenerbahçe'nin eksilerine çalıştık

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Aralık 2022 Cumartesi 21:54 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Fenerbahçe'nin eksilerine çalıştık
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, 2-0 kazanılan Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Uğurcan, "Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık, çok iyi mücadele ettiler. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorduk, araya kadar çok iyi oynayarak geldiler. Ara bize iyi geldi. Bugün iyi bir maç oldu, seyirciler zevk almıştır. Karşımızda kaliteli bir takım, lig lideri vardı. Artıları fazla, eksileri azdı. Ama biz eksileri üzerine çalıştık Fenerbahçe'nin. Kazandık. Fenerbahçe'yi de kutluyorum ve başarılar diliyorum. Mutluyuz, Karagümrük maçına hazırlanacağız." dedi.

Milli file bekçisi, sözlerini, "Bu sezona sallantılı başladık. Ara gerçekten iyi geldi. Sakatlarımız döndü. Ligin kalanında en iyi oyunumuzu oynayıp, galip gelmeye çalışacağız. Sonunda ne olacağını göreceğiz." ifadeleriyle tamamladı.

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