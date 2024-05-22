İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2024 Çarşamba / 15 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2247
  • EURO
    34,9111
  • ALTIN
    2463.76
  • BIST100
    10899.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğurcan Çakır: Futbolun konuşulduğu bir maç olsun
Spor

Uğurcan Çakır: Futbolun konuşulduğu bir maç olsun

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesi sadece futbolun konuşulduğu bir maç olmasını temenni ettiğini söyledi.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 20:30 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Futbolun konuşulduğu bir maç olsun
ABONE OL

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesi açıklamalarda bulundu.

Finale çok önem verdiklerini söyleyen Uğurcan, "Nisan ayından beri ne yaptığını bilen bir Trabzonspor var. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ülkemizin büyük bir camiası. Hocamızın da dediği gibi fair-play çerçevesinde bir maç olur umarım. Mert ağabeyi çok seviyorum, EURO'da kimin oynayacağının önemi yok. Finale de öyle bakmamak gerekir. Sonuçta Trabzonspor ile Beşiktaş maç yapacak." dedi.

Futbolun konuşulması istediğini söyleyen Uğurcan, "Futbolun konuşulduğu bir maç olmasını umuyorum. Bu sene özelinde üçüncülük ve kupa hedefimiz vardı. İnşallah kupayı kazanan taraf biz oluruz." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.