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Spor

Uğurcan Çakır: Galibiyete yakın olan taraf bizdik

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, 3-2 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından, 'Galibiyete yakın olan taraf bizdik' ifadelerini kullandı.

18 Mart 2024 Pazartesi 00:01 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Galibiyete yakın olan taraf bizdik
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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Maça kötü başladıklarını söyleyen Uğurcan, "İlk yarı bizim için kayıptı. İstediğimiz planları, çalıştıklarımızı sahada uygulayamadık. Bunda Fenerbahçe'nin de payı vardı. 45'te 2-0 oldu. Soyunma odasında konuştuk. Hocalarımız, hafta içi çalıştıklarımızı anlattı. İkinci yarı oyunun hakimi bizdik. 2-2'yi yakaladık. Galibiyete yakın olan taraf bizdik taraftarımızla. Mağlubiyetle ayrıldık. 3-2 oldu." dedi.

Hakem Halil Umut Meler'in performansını değerlendiren Çakır, "Aslında 200'e yakın Süper Lig'de maç oynadım. Röportajlarımda hakemlerle ilgili konuştum. Halil Umut Meler, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. 2 pozisyon hariç iyi maç yönetti. Umut Bozok'a yapılan faul var, devamı gol oluyor. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Saha içinde kalmaya çalışıyorum. Net faul var. Dünyanın her yerinde faul o. Devamında gol oldu. 45'ten 100'e kadar çok iyi mücadele ettik. Hedeflerimiz 3'üncülük ve Türkiye Kupası. Emin adımlarla ilerliyoruz. Buradan mağlubiyetle ayrılmamak isterdik. 2-2'ye getirip mağlup olmak can acıtıyor." dedi.

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