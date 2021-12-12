Uğurcan Çakır: Gerekli dersleri çıkaracağız

12 Aralık 2021 Pazar 13:35 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 13:35

Süper Lig 'in 16. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor , bu sezon ilk kez kaybetti. 27 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

90 dakikanın ardından kişisel sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, yeni bir serinin başlangıcını yapmak için Hatayspor maçına sahaya çıkacaklarını belirtti.

Milli kalecinin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Bugün sadece bir maç kaybettik. Tabii ki üzüldük fakat bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp, geride bırakacağız. Hafta sonu Hatayspor karşılaşmasında yine şehrimizin ve taraftarımızın desteğiyle yeni bir serinin başlangıcını yapmak için sahaya çıkacağız. Aynı inanç ve azimle...'