Uğurcan Çakır için yolun sonu görünüyor!

Trabzonspor'da gündemin ilk sırasında Uğurcan Çakır bulunuyor. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da kabus gibi bir sezon geçiren Karadeniz ekibinde bireysel performanslar da dibi görmüş vaziyette. Bu isimlerden biri de Milli file bekçisi Uğurcan Çakır. Geçtiğimiz sezon gelen şampiyonlukta tarihi bir performans sergileyen Uğurcan, bu sezon eleştirilerin odağında bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncu sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN YOLUN SONU

Son olarak Kayserispor maçında kalesinde 4 gol gören Uğurcan Çakır, yenilen gollerde hareketsiz kalmasıyla sosyal medyada gündeme oturdu. Trabzonsporlu taraftarların hedefi haline gelen tecrübeli eldiven, ayrılığı kafasına koymuş durumda. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayan ayrılık kervanı, sahaya da sıçradı ve Trabzonspor'da ilk veda eden Vitor Hugo oldu. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; sezon sonu birçok tecrübeli ismiyle yolları ayırması beklenen bordo mavili ekipte Uğurcan Çakır'ın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PERFORMANSI ELEŞTİRİ TOPLADI

Geçtiğimiz yılı şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un en iyilerinden biri olan Uğurcan Çakır, 27. haftayı kalesinde 20 gol görerek kapatmıştı. Uğurcan bu sezon aynı dönemde tam 36 gol yiyerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Taraftarların da performansından memnun olmadığı 26 yaşındaki oyuncuyla ipler kopma noktasına gelmiş durumda.

AHMET AĞAOĞLU ENGEL OLMUŞTU

Şampiyonluk sonrası Avrupa takımlarının teklif yağdırdığı Uğurcan Çakır, her ne kadar ayrılmayı planlasa da bu kararından vazgeçmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile çok yakın ilişkileri olan Uğurcan, Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna edilmiş ve 1 yıl daha takımda kalmayı kabul etmişti.