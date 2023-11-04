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Spor

Uğurcan Çakır: Kadıköy'deki galibiyet hasretini bitirelim

Trabzonspor'un deneyimli eldiveni Uğurcan Çakır derbi öncesi takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada 'Kadıköy'deki galibiyet hasretini bitirelim.' dediği ortaya çıktı.

Sabah4 Kasım 2023 Cumartesi 10:04 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Kadıköy'deki galibiyet hasretini bitirelim
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Abdullah Avcı ile yeni sayfa açan Trabzonspor, Fenerbahçe maçıyla birlikte hem yükselişe geçmek hem de Kadıköy'deki 26 yıllık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi takımın motivasyonunun yükseltilmesi için yoğun çaba harcandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, saha içi kadar saha dışı çalışmalarına da ağırlık verdi. Karagümrük ile golsüz berabere kaldıkları maçın analizlerini çıkararak oyunculara hatalarını görüntülü anlatan tecrübeli çalıştırıcı, takım savunma kalitesinin oldukça iyi noktaya geldiğini ancak hücum kalitesinin de artması gerektiğini söyledi. İdmanlarda özellikle hücum varyasyonlarının üzerine giden Avcı, ileride Onuachu'yu daha çok topla buluşturabilmek için planlar hazırladı.

SAKATLAR DÖNDÜ, BOZOK YOK

Bu arada bordo-mavili ekibe sakatlardan da güzel haberler geldi. Bakasetas, Pepe ve Trezeguet takımla çalıştı. Üç ismin dönüşüyle rahatlayan Fırtına'da Umut Bozok ise İstanbul kafilesine alınmadı. Golcü futbolcunun sakatlığının olmadığı, teknik karar nedeniyle kadroya dahil edilmediği kaydedildi.

UĞURCAN ÇAKIR: "HASRETİ BİTİRELİM"

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada Kadıköy'deki 26 maçlık galibiyet özlemine dikkat çekip, "Şanssızlığı artık bitirelim" mesajı verdi. Fırtına, Ülker Stadı'nda en son 1997-98 sezonunda kazanmıştı.

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