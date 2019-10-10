Kaleyi devralır almaz gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve talipleri her geçen gün artan Uğurcan Çakır, sadece Trabzonspor'a odaklanmış durumda.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, evre arasında resmi teklif de alması beklenen Bordo- Mavililer'in milli kalecisi, yakın çevresine durumu şöyle özetliyor:

"Benim önceliğim her zaman Trabzonspor. Şu an çok kısa sayılabilecek bir süredir Trabzonspor'un kalesini koruyorum. Burada büyük hedeflerim var. O nedenle de sadece işime ve takımımın başarısına konsantreyim."

Bu sezon ortaya koyduğu futbol ile Trabzonspor'un en iyi oyuncularından birisi de şüphesiz ki kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Her geçen gün daha da iyi bir görüntü ortaya koyan 23 yaşındaki file bekçisi, son olarak önceki gün Rize karşısında da yıldızlaştı.

4 kurtarışa imza atan genç eldivenin, karşılaşmanın ardından teknik direktör Ünal Karaman tarafından özel olarak tebrik edildiği öğrenildi.

Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır izleyen Liverpool dışında bazı Premier Lig takımları ile birlikte Alman ve İtalyan ekiplerinin de izlediği öğrenilirken genç kaleci yüzde 76'lık kurtarış yüzdesi ile dikkat çekiyor. Liverpool'da kalede Alisson görev alırken Brezilyalı'nın sakatlığı sonrasında büyük sıkıntıya girilmişti

Uğurcan 13 resmi maçta 18 gol yemesine rağmen Avrupa liglerinde en iyi kalecilerden biri olarak ismini ön plana çıkarttı.