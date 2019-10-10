22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8698
  • 6,477
  • 284.069
  • 99524.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Uğurcan Çakır transfer söylentilerine kulak asmıyor

Kaleyi devralır almaz gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve talipleri her geçen gün artan Uğurcan Çakır, sadece Trabzonspor'a odaklanmış durumda.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaleyi devralır almaz gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve talipleri her geçen gün artan Uğurcan Çakır, sadece Trabzonspor'a odaklanmış durumda.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, evre arasında resmi teklif de alması beklenen Bordo- Mavililer'in milli kalecisi, yakın çevresine durumu şöyle özetliyor:

"Benim önceliğim her zaman Trabzonspor. Şu an çok kısa sayılabilecek bir süredir Trabzonspor'un kalesini koruyorum. Burada büyük hedeflerim var. O nedenle de sadece işime ve takımımın başarısına konsantreyim."

Bu sezon ortaya koyduğu futbol ile Trabzonspor'un en iyi oyuncularından birisi de şüphesiz ki kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Her geçen gün daha da iyi bir görüntü ortaya koyan 23 yaşındaki file bekçisi, son olarak önceki gün Rize karşısında da yıldızlaştı.

4 kurtarışa imza atan genç eldivenin, karşılaşmanın ardından teknik direktör Ünal Karaman tarafından özel olarak tebrik edildiği öğrenildi.

Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır izleyen Liverpool dışında bazı Premier Lig takımları ile birlikte Alman ve İtalyan ekiplerinin de izlediği öğrenilirken genç kaleci yüzde 76'lık kurtarış yüzdesi ile dikkat çekiyor. Liverpool'da kalede Alisson görev alırken Brezilyalı'nın sakatlığı sonrasında büyük sıkıntıya girilmişti

Uğurcan 13 resmi maçta 18 gol yemesine rağmen Avrupa liglerinde en iyi kalecilerden biri olarak ismini ön plana çıkarttı.

ABD askeri üssünde yeller esiyor! Rus medyası görüntüleri yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai

Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai

Beşiktaş'ta ilk başkan adayı resmen belli oldu!

Beşiktaş'ta ilk başkan adayı resmen belli oldu!

Anadolu Adalet Sarayı önünde silah sesleri

Anadolu Adalet Sarayı önünde silah sesleri

Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı diplomasisi

Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı diplomasisi

Komandolar Fırat'ın doğusuna böyle girdi

Komandolar Fırat'ın doğusuna böyle girdi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine terörün yanında! 'Bu karardan geri dönülmeli'

CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine terörün yanında! 'Bu karardan geri dönülmeli'

Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var

Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var

Dünyanın en kalitelisi o ilimizde! Gramı 700 lira

Dünyanın en kalitelisi o ilimizde! Gramı 700 lira
 

POPÜLER HABERLER

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü´nde hareketli dakikalar

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü´nde hareketli dakikalar

Ünlüler tek yürek oldu! 'Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdiler

Ünlüler tek yürek oldu! 'Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdiler

Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk fotoğraflar

Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk fotoğraflar

Midye sevenler dikkat! Hepatit A olabilirsiniz...

Midye sevenler dikkat! Hepatit A olabilirsiniz...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA