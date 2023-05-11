Uğurcan Çakır transferi hayırlı olsun! Trabzonspor tarihine geçecek rakam

Trabzonspor'da sezon sonu Uğurcan Çakır için yolun sonu gözüktü. Trabzonspor'da şampiyon olup hedeflerine ulaşan Uğurcan Çakır için sıradaki hedef Avrupa'ya yelken açmak. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen milli kaleci sezon sonu takımdan ayrılacak.

AVRUPA'DAN CİDDİ TALİPLERİ VAR

Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı olan Uğurcan Çakır'a, Avrupa'dan teklifler var. Gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli kaleciye Avrupa'dan, Sheffield United, Everton, Monaco ve Nice'ın teklif yaptığı gelen bilgiler arasında.

TRABZONSPOR BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ

Trabzonspor yönetimi Uğurcan Çakır için 15 milyon euro bonservis belirledi. Milli kaleci için 15 milyon euro altında gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacak. Uğurcan Çakır'ın 15 milyon euroya satılması durumunda Yusuf Yazıcı'nın ardından Karadeniz ekibinin en pahalı 2. satışı olarak tarihe geçecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 41 resmi maçta Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, 17 maçta kalesini gole kapatırken 58 gole engel olamadı.

Star Gazetesi