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Spor

Uğurcan Çakır transferi resmen bitti! Ve imzayı atıyor

Uğurcan Çakır için Trabzonspor'da karar verildi. Bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun adı birçok Avrupa ekibiyle anılan Uğurcan Çakır'ı bırakmak istemediği ve yeni sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Ağustos 2022 Pazartesi 18:21 - Güncelleme:
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Trabzonspor'da Avrupa'ya gidip gitmeyeceği soru işareti olan Uğurcan Çakır için başkan Ahmet Ağaoğlu kararını verdi. Uğurcan Çakır'ı takımda tutmak isteyen Ağaoğlu, başarılı kalecinin maaşında iyileştirme yaparak yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

UĞURCAN ÇAKIR KALIYOR

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda başarılı performansıyla büyük pay sahiplerinden biri olan Uğurcan Çakır için harekete geçildi. Bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ı bu sezon bırakmayı düşünmüyor.

Daha önce adı Chelsea, Liverpool gibi kulüplerle anılan Uğurcan Çakır'la Leipzig, Sevilla, Brighton ve West Bromwich'in ilgilendiği iddia edilmişti.

YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

Yönetim takımın vazgeçilmezlerinden olan Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Başarılı kalecinin yeni sözleşmeyle maaşında iyileştirmeye de gidileceği öğrenildi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR KARNESİ

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon 38 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarının en büyük pay sahiplerinden biri oldu. 26 yaşındaki milli kaleci, 43 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 13'ünde kalesini gole kapatmayı başarırken 46 gole ise engel olamadı.

Star Gazetesi

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