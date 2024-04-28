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Spor

Uğurcan Çakır: Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup ettikleri maçtan sonra konuştu.

28 Nisan 2024 Pazar 21:32 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz
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Süper Lig'in 34'üncü haftasında Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Hedeflerine dair konuşan Uğurcan Çakır, "Abdullah Avcı hocamızın dediği gibi, sabırlı oynarsak golü bulabileceğimizi biliyorduk. Rakibimizin sıralama sebebiyle kaygısı yüksekti ve golü bulabilirsek öne geçeceğimizi biliyorduk. Hem ligi üçüncü bitirmek hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" dedi.

Uğurcan Çakır şu şekilde sözlerini noktaladı: "Güzel bir takımız. Bu güzel ortam sebebiyle de iki kulvarda da iddiamızı sürdürüyoruz."

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