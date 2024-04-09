Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile gelecek planlarına şimdiden başladı. Avcı yeni sezonda kadroda görmek istediği ve istemediği isimleri tek tek yönetime bildirdi.

KALECİ TRANSFERİ

Bu doğrultuda bir planlama yapan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da rapora göre devam ediyor. Fırtına'da öncelik stoper, orta saha ve forvet transferi... Ancak gelişmelere göre Karadeniz devinde kaleci transferi de gündeme gelebilir.

ROTASI AVRUPA OLMAYABİLİR

Son dönemde gösterdiği performansla eleştirilen kaptan Uğurcan Çakır'ın geleceği belirsiz. Daha önce pek çok kez Avrupa kulüplerinin gündemine gelen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır, bu yaz takımdan ayrılabilir. Fakat rotası Avrupa olmayabilir.

10 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

İddiaya göre; Arap Yarımadası'ndan iki kulüp Trabzonspor'un kaptanıyla ilgileniyor. Kısa süre önce menajer değişikliğine giden Uğurcan, Merih Demiral'ın temsilcisiyle anlaşmıştı. Bilindiği üzere Merih de kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de devam ediyor. Arabistan'dan olası bir teklif gelmesi halinde ise Trabzonspor Yönetimi'nin kapıyı en az 10 milyon Euro'dan açması bekleniyor.