İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2024 Salı / 1 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1663
  • EURO
    34,9148
  • ALTIN
    2432.16
  • BIST100
    9822.16
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğurcan Çakır'a 2 sürpriz talip! Transferde herkes ters köşe oldu
Spor

Uğurcan Çakır'a 2 sürpriz talip! Transferde herkes ters köşe oldu

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'a Arap Yarımadası'ndan 2 talip çıktı. İşte detaylar...

Fanatik9 Nisan 2024 Salı 10:36 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır'a 2 sürpriz talip! Transferde herkes ters köşe oldu
ABONE OL

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile gelecek planlarına şimdiden başladı. Avcı yeni sezonda kadroda görmek istediği ve istemediği isimleri tek tek yönetime bildirdi.

KALECİ TRANSFERİ

Bu doğrultuda bir planlama yapan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da rapora göre devam ediyor. Fırtına'da öncelik stoper, orta saha ve forvet transferi... Ancak gelişmelere göre Karadeniz devinde kaleci transferi de gündeme gelebilir.

ROTASI AVRUPA OLMAYABİLİR

Son dönemde gösterdiği performansla eleştirilen kaptan Uğurcan Çakır'ın geleceği belirsiz. Daha önce pek çok kez Avrupa kulüplerinin gündemine gelen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır, bu yaz takımdan ayrılabilir. Fakat rotası Avrupa olmayabilir.

10 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

İddiaya göre; Arap Yarımadası'ndan iki kulüp Trabzonspor'un kaptanıyla ilgileniyor. Kısa süre önce menajer değişikliğine giden Uğurcan, Merih Demiral'ın temsilcisiyle anlaşmıştı. Bilindiği üzere Merih de kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de devam ediyor. Arabistan'dan olası bir teklif gelmesi halinde ise Trabzonspor Yönetimi'nin kapıyı en az 10 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.