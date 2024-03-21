Uğurcan Çakır'a sürpriz talip

Celtic, yaz aylarında kale pozisyonunu güçlendirmeyi planlıyor. Yeşil beyazlıların adayları arasında Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır da yer alıyor.

36 yaşındaki İngiliz kalecisi Joe Hart'ın futbolu bırakacağını açıklamasıyla birlikte İskoç ekibi kaleci arayışlarına başladı.

LİSTEDE 4 ADAY VAR

Scotsman gazetesine göre, aday listesinde 4 kalecinin yer aldığı Celtic'in yakın zamanda RKC Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen için bir hamle yapacağı belirtildi.. Hollandalı kaleci, yaz aylarında serbest kalacak. Ancak çoğu Celtic taraftarı, küme düşme mücadelesi veren bir kaleciyi takıma transfer etme fikrine sıcak bakmıyor.

Kulübün bağlantı kurduğu diğer kaleciler arasında Caoimhin Kelleher ve Andriy Lunin gibi isimler de bulunuyor. Ancak bu transferlerin gerçekleşmesi neredeyse imkansız olarak görülüyor.

DİĞER ADAY UĞURCAN ÇAKIR

Celtic'in kaleci transferi için adı geçen bir diğer yüksek profilli kaleci ise Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır. Haberde, 27 yaşındaki eldivenin yaz aylarında 7.5 milyon sterlinlik bir transferle gündeme geldiği ifade edildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Trabzonspor ile 2027 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan yıldız kalecinin güncel piyasa değeri 8,5 milyon Euro.