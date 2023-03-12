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Spor

Uğurcan Çakır'dan Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür mesajı

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Adana Demirspor'u 4-1 yenen Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2023 Pazar 18:58 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır'dan Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür mesajı
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Abdullah Hoca ve ekibine çok teşekkür ederim. Geçen sene çok harika hikayeler yazdık. Çok güzel insanlar, herkese harika davrandılar. Başkanımız istifa etti, ona da teşekkür ederim. Üzerimde ayrı bir emeği var. Kalpten teşekkürler. Seçimde inşallah en hayırlısı olur." dedi.

Karşılaşmaya da değinen Çakır, "Edin ağabeyin dönmesine sevindik. O da nasipsizdi bu sezon. Gol ve asistine çok sevindim. Adana Demirspor çok iyi bir takım, 10 kişi kalınca işler zor oluyor. Bizim için daha kolaydı. İlk yarı bize yakışmayan pozisyonlar verdik." ifadelerini kullandı.

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