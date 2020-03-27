Uğurcan Çakır'dan açıklamalar: ''Test sonucum negatif çıktı''

27 Mart 2020 Cuma 18:13 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:13

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evde geçirirken telefonla katıldığı beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Ev yaşantısının gayet iyi gittiğini belirten Uğurcan Çakır, "Evde hayat tahminimden daha keyifli geçiyor. Yemek yapmayı sevdiğimi fark ettim. Bu zorunlu ara kitap okumak, film izlemek için de fırsat. Evimde eşimle daha fazla vakit geçirebiliyorum" dedi.

Fiziksel olarak kendilerini hazır tutmak adına neler yaptığına değinen genç kaleci, "Teknik heyet bize telefonla antrenman programı gönderiyor. Video ile bize ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Tesiste de saha içinde parkurlar bulunuyor. İki kişi gidip antrenman yapabiliyor. En iyi şekilde kondisyonumuzu kaybetmemek adına çalışmaya gayret ediyoruz" dedi.

'GİTMEK İSTEYENLER OLDU'

Takımdaki yabancı futbolcuların durumuna da değinen Uğurcan, "Yabancı futbolcularla tesiste bir konuşma yapmıştık. Bir çoğu korkuyordu. Ülkesine gitmek isteyenler de oldu. Türkiye'nin en güvenli ülke olduğunu anlatmaya çalıştık. Onlar da bizi anladılar. Şu anda çok görüşemiyoruz. Tesislerde görüşebildiğimiz kadar görüştük" dedi.

'TEST SONUÇLARIM NEGATİF ÇIKTI'



Son olarak genel olarak sürece ilişkin konuşan milli oyuncu, "İki haftada sadece bir kez dışarı çıktım. Onda da kontrol için tesise gittim. Tedirgin olan futbolcu çoktu ki ben de tedirgindim. Test sonuçlarım negatif çıktı. İnşallah böyle devam eder. Zihinsel antrenmanımı kitap okuyarak yapmaya çalışıyorum. Dizilere, filmlere bakıyorum. Tüm dünya bir virüsle mücadele ediyor. Bilim ve tedbir mutlaka galip gelecektir. Ben de, 'Evde Kal Türkiye' diyorum. Bilime inanalım ve tedbirli olalım" dedi.