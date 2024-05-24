İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2024 Cuma / 17 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2353
  • EURO
    34,8712
  • ALTIN
    2414.14
  • BIST100
    10792.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Uğurcan Çakır'dan ayrılık sinyali!

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli eldiven, 'Abdullah hoca, Trabzonspor için çalışan herkes ben olsam da olmasam da kupalar kazanacaktır.' sözlerini sarf etti.

24 Mayıs 2024 Cuma 01:42 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır'dan ayrılık sinyali!
ABONE OL

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Üzgünüz, final kaybetmek çok üzüntü veriyormuş onu görmüş oldum." dedi.

Bordo mavili takımın kaptanı, "1-0 öne geçtikten sonra agresif olamadık. Üzgünüz, buraya gelen taraftarımıza kupa hediye etmek istiyorduk. Hak ettik mi? Bölüm bölüm iyi oynadık, Beşiktaş da bazı bölümlerde bizden iyi oynadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu kulüp büyük bir kulüp, Trabzonspor kupa almaya alışmış bir kulüp. Biz Trabzonspor'u kupalar için sevmedik. Bizim için hayali bir kahraman gibi. Bu camia çok kupa kaldıracaktır. Ertuğrul Başkan, Abdullah hoca, Trabzonspor için çalışan herkes ben olsam da olmasam da kupalar kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Ben olsam da olmasam da sözlerin, ayrılık sinyali mi?" sorusuna Uğurcan Çakır, "Transfer için değil, genel olarak söylüyorum. İsimler önemli değil, camia önemlidir. Bugün final kaybetti ama daha çok kupa kazanacaktır. Ben Trabzonspor'u bu yüzden seviyorum." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.