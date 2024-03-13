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Spor

Uğurcan Çakır'dan büyük fedakarlık! Debide sahada olacak

Bir süredir sakatlığı bulunan Trabzonspor'un deneyimli eldiveni Uğurcan Çakır, teknik heyetle görüştü ve Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediğini iletti.

Fanatik13 Mart 2024 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır'dan büyük fedakarlık! Debide sahada olacak
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Trabzonspor'da uyluğundaki problem nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi teknik ekiple sakatlığı hakkında bir görüşme yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında kesin bir dille görev almak istediğini ve her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi. Bu nedenle sağlık ekibi, deneyimli eldiven hakkında bir rapor hazırlayacak ve bunu teknik heyet ile paylaşacak. Eğer onay çıkarsa, Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilir.

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 17 Mart Pazar günü sahasında ağırlayacak.

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