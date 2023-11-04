Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Uğurcan Çakır, 'Fenerbahçe'ye net fırsat vermedik. Penaltıdan iki gol yedik. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettik. 19'da 19 yaptı Fenerbahçe ama henüz bizle oynamamışlardı. Kazandığımız için mutluyuz.' dedi.

Başarılı eldiven sözlerini, 'Abdullah Hoca 'Korkacak bir şey yok' dedi. Abdullah Hoca geldikten sonra iyi oynamaya başladık. Takım arkadaşlarımın ve hocalarımın ayaklarına, emeklerine sağlık.' şeklinde tamamladı.