Uğurcan Çakır'dan sevindiren haber!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 5-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili takımda, pazar günü yapılan antrenmanda, sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır da yer aldı.

Abdullah Avcı, Karagümrük karşılaşmasının ardından Uğurcan Çakır için, "Kaptanımız Uğurcan Çakır, 2-3 haftadır ağrılarla oynuyordu. Artık ağrı eşiği kendisini zorlamaya başladı. Koruma altına aldık. Sağlık ekibimiz bu konuyla alakalı 2-3 gün içerisinde daha detaylı açıklama yapacaktır." sözlerini kullanmıştı.

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 17 Mart Pazar günü sahasında konuk edecek.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, antrenmanda yer aldı.