Uğurcan Çakır'dan taraftara çağrı: Unutma, tek bir an bile susma

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarlardan destek istedi.

Uğurcan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video aracılığıyla, "Şanlı Trabzonspor taraftarı, Şampiyonlar Ligi'ne son bir adım kaldı. 90 dakika boyunca seninle hem hücum hem savunma yapacağız. Unutma, tek bir an bile susma. Haydi fırtına." ifadeleriyle destek çağrısında bulundu.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında yarın sahasında karşılaşacağı Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Trabzonspor, play-off turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son taktik çalışmasını yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında kasık sakatlığı yaşayan Bakasetas yer aldı. Sakatlıkları süren Marek Hamsik, Serkan Asan, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Bruno Peres idmana katılmadı.

Trabzonspor, rakibi Kopenhag ile yarın akşam saat 22.00'de Akyazı Stadyumu'nda karşılaşacak