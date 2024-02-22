İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9902
  • EURO
    33,7366
  • ALTIN
    2021.28
  • BIST100
    9318.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğurcan Çakır'dan taraftarlara imzalı eldiven
Spor

Uğurcan Çakır'dan taraftarlara imzalı eldiven

Uğurcan Çakır, taraftarlara kendi kullandığı kaleci eldivenlerini imzalayarak hediye edecek.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 15:09 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır'dan taraftarlara imzalı eldiven
ABONE OL

Trabzonspor Futbol Takımı Kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarlara kendi kullandığı kaleci eldivenlerini imzalayarak hediye edecek.

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre, 9,5 yıldır bordo-mavili formayı giyen file bekçisinin imzalı eldivenlerini, sadece Türkiye'deki değil, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Trabzonspor Fan Token (TRA) sahibi taraftarlar da kazanabilecek.

Bordo-mavili kulübün bazı kararlarına oy kullanarak katılım sağlayan TRA sahibi taraftarlar, geçen sezon Papara Park'ta gerçek bir futbol maçı deneyimi yaşamış, bu dönemin başında da Nicolas Pepe'nin forma numarasını belirlemişti.

Dünya genelinde 100'den fazla ülkeden "Socios.com" uygulamasını indirerek TRA alan bordo-mavili taraftarlar, takımları ile olan etkileşimlerinde geçen sezon Roma, Atletico Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerini geride bırakmıştı.


Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.