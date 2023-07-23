Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Milli eldiven, takımdaki geleceği ve transfer gündemi hakkında konuştu.

"GALATASARAY, AVRUPA..."

Transferi ile ilgili konuşan Çakır, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur"

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

27 yaşındaki kalecinin adı Galatasaray, Roma, Villarreal ve Nottingham Forest ile anılmıştı.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.