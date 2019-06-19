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Uğurcan’a 10 milyon euro

Alisson’a yedek arayan Liverpool’un Trabzonspor’un genç file bekçisi için teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak seneye şampiyonluğu hedefleyen Bordo-Mavili yönetim bu cazip teklife olumsuz yanıt verdi.

  • Star Spor
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GEÇEN sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım aday kadrosuna da çağrılan Uğurcan Çakır, Liverpool’un radarına girdi. Ünlü İngiliz Kulübü’nün Alisson’a kaliteli bir yedek aradığı ve bu nedenle Trabzonspor’un genç kalecisini gündemine aldığı belirtildi. Karadeniz kulübünü kapısını çalan İngiliz kulübünün menajerinin 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi. Ancak gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor yönetiminin yapılan bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Geçen sezon 25 karşılaşmada forma giyen ve 7 maçta kalesini gole kapatan 23 yaşındaki eldivenin transfer konusunda kararı yönetime bıraktığı ve “İzin vermezseniz, Bordo-Mavili formayı şerefle giymeye devam ederim” dediği öğrenildi. Yönetim ise genç kaleciye, “Senin değerin 10 milyon eurodan fazla. En az 1 sezon daha oyna. Hem sen daha çok kazan, hem de biz kazanalım” dedikleri ifade edildi

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