Ukrayna'da Allahyar şov! 2 golle yıldızlaştı

1 Kasım 2021 Pazartesi 07:44 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 07:44

Ukrayna Ligi'nde Zorya Luhansk, Metalist 1925 Kharkiv'e karşı deplasmanda çıktığı maçı 6-1'lik skorla tamamladı.

Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya Luhansk'a giden İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Metalist Kharkiv deplasmanında 9. ve 55. dakikada fileleri havalandırdı.

Görkemli bir oyun sergileyen Zorya Luhansk'da takımın kalan gollerini 38. ve 71. dakikada Oleksandr Gladkiy, 77. dakikada Raymond Owusu ve 90+2.dakikada Ahmed Alibekov getirdi.

Ev sahibinin tek golünü 6. dakikada Andriy Remenyuk kaydetti.

Allahyar bu sezon Ukrayna Ligi'nde çıktığı 11 maçta 6 gollük katkı sağladı.

Zorya bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve 35 puanlı Dinamo Kiev, 32 puanlı Shakhtar Donetsk'in ardından haftayı üçüncü sırada kapattı.