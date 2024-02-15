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Spor

Uli Höeness'ten çarpıcı bilet fiyatı yorumu!

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness, bilet fiyatlarının artırılmasından yana olmadığını, taraftarın ekonomisinin düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

15 Şubat 2024 Perşembe 18:25 - Güncelleme:
Uli Höeness'ten çarpıcı bilet fiyatı yorumu!
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Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness, bilet fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Uli Höeness yaptığı açıklamada, "Bilet fiyatlarını 120 euro'dan daha fazla yapabiliriz. Diyelim ki 300 euro yaptık. 2 milyon euro daha fazla gelir elde ederiz ama bizim için 2 milyon euro nedir ki?" dedi.

Uli Höeness ayrıca, "Bir transfer pazarlığında bu miktar hakkında 5 dakika falan tartışırsınız. Ancak, 120 ve 300 euro arasındaki fark taraftar için çok büyük. Taraftarlar, sağacağınız inekler değil! Futbol, herkes için olmalı." ifadelerini kullandı.

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