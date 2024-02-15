Uli Höeness'ten çarpıcı bilet fiyatı yorumu!

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness, bilet fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Uli Höeness yaptığı açıklamada, "Bilet fiyatlarını 120 euro'dan daha fazla yapabiliriz. Diyelim ki 300 euro yaptık. 2 milyon euro daha fazla gelir elde ederiz ama bizim için 2 milyon euro nedir ki?" dedi.

Uli Höeness ayrıca, "Bir transfer pazarlığında bu miktar hakkında 5 dakika falan tartışırsınız. Ancak, 120 ve 300 euro arasındaki fark taraftar için çok büyük. Taraftarlar, sağacağınız inekler değil! Futbol, herkes için olmalı." ifadelerini kullandı.